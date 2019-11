Die Bemühungen der Demokraten, in der amerikanischen Öffentlichkeit und im Kongress eine breite Mehrheit für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump zu erreichen, kommen kaum voran. Obwohl in den vergangenen Wochen mehrere ranghohe US-Diplomaten und Regierungsmitarbeiter in öffentlichen Anhörungen im Abgeordnetenhaus bestätigt haben, dass Trump die Ukraine unter Druck gesetzt hat, damit diese gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ermittelt, ist nach wie vor nur eine knappe relative Mehrheit der Amerikaner dafür, Trump aus dem Amt zu entfernen. Zudem hat sich bisher im Kongress kein einziger republikanischer Abgeordneter oder Senator auf die Seite der Demokraten geschlagen.

Nach jetzigem Stand haben die Impeachment-Untersuchungen der Demokraten zwar deutliche Belege dafür erbracht, dass Trump sein Amt missbraucht hat - vermutlich, um sich im kommenden Wahlkampf einen Vorteil gegen den möglichen Rivalen Biden zu verschaffen: Er hat finanzielle und politische Unterstützung für die Ukraine an die Bedingungen geknüpft, dass diese sich zu Ermittlungen gegen Biden verpflichtet. Doch in politischer Hinsicht haben diese Enthüllungen lediglich dazu geführt, dass die Front zwischen den Parteien sich verhärtet hat: Bei den Demokraten ist die Gegnerschaft zu Trump gewachsen, bei den Republikanern die Gefolgschaft.

Die Demokratenführerin im Abgeordnetenhaus, Nancy Pelosi, hatte ursprünglich gehofft, dass sich die Bevölkerung gegen Trump wendet, wenn dessen Vergehen öffentlich ausgebreitet werden. Doch die Umfragen zeigen ein anderes Bild: Im Durchschnitt der Erhebungen, den Internetseiten wie Real Clear Politics und Five-ThirtyEight berechnen, befürworten etwa 48 Prozent der Amerikaner Trumps Amtsenthebung, um die 45 Prozent sind dagegen. Die Anhörungen hatten demnach nur wenig Auswirkung auf die öffentliche Meinung. Die republikanischen Anhänger stehen zu mehr als 80 Prozent hinter dem Präsidenten, die demokratischen Wähler fordern zu gut 80 Prozent seine Ablösung. Die unabhängigen Wähler sind gespalten.

Das hat Folgen für die Stimmung im Kongress. Die Republikaner stehen nicht unter dem Druck ihrer Wähler, Trump fallen zu lassen - im Gegenteil. Nach derzeitigem Stand würde kein einziger republikanischer Abgeordneter für eine Amtsenthebungsklage gegen den Präsidenten votieren, kein einziger republikanischer Senator würde ihn schuldig sprechen.

Die Demokraten können mit ihrer Mehrheit im Abgeordnetenhaus Anklage gegen Trump erheben und werden das aller Voraussicht nach auch tun. Um ihn aus dem Amt zu entfernen, brauchen sie jedoch im Senat die Stimmen von 20 Republikanern. Das scheint im Moment aussichtslos zu sein. Besonders bitter ist für die Demokraten, dass selbst republikanische Abgeordnete, die nicht mehr zur Wiederwahl antreten und politisch unabhängig sind, sich gegen ein Amtsenthebungsverfahren ausgesprochen haben. Für den Präsidenten ist es daher immer noch einfach, das Impeachment gegenüber seinen Anhängern als rein parteipolitisch motivierte Kampagne der Demokraten zu bezeichnen.

Allerdings haben die Demokraten auch noch nicht alle Zeugen vernommen, die etwas über Trumps Machenschaften aussagen könnten. In diesem Zusammenhang hat die Partei nun einen wichtigen Sieg errungen: Eine Bundesrichterin in Washington urteilte am Montag, dass der ehemalige Justiziar im Weißen Haus, Donald McGahn, einer Vorladung des Kongresses folgen müsse. Trump sei "kein König", der seinen Untergebenen befehlen könne, das Parlament zu ignorieren, stellte die Richterin fest. Sollte das Urteil in der Berufung bestätigt werden, könnten die Demokraten noch weitere Mitarbeiter aus dem Weißen Haus vorladen, deren Aussagen Trump bisher blockiert hat.