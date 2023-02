Ein Gesetz von 1996 schützt Social-Media-Plattformen in den USA vor Haftung für Inhalte, die Nutzer dort posten. Nun klagen die Familien von IS-Opfern - sie wollen die Tech-Riesen verantwortlich machen. Eine netzpolitische Zeitenwende?

Von Peter Burghardt, Washington, und Christoph Koopmann

Sie saß in einem Pariser Bistrot, als die Mörder kamen. Es war der 13. November 2015, der Tag der Pariser Terroranschläge. Nohemi González, Austauschstudentin aus Kalifornien, war an jenem Freitagabend mit Freunden unterwegs, im Lokal La Belle Époque wurden sie und 18 andere erschossen; insgesamt ermordeten die Terroristen in dieser Nacht 130 Menschen.