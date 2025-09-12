Nicht das FBI, sondern der Präsident persönlich verkündete die Nachricht: „Ich denke, mit hoher Sicherheit haben wir ihn in Gewahrsam“, sagte Donald Trump am Freitagmorgen (Ortszeit) in der TV-Sendung „Fox and Friends“. Er habe soeben davon erfahren. Weiter sagte Trump: „Ich hoffe, er bekommt die Todesstrafe.“

Gemeint ist jener Mann, den die US-Behörden in den vergangenen 24 Stunden mit großem Einsatz gesucht hatten: der Mann, der am Mittwoch mutmaßlich den rechten Influencer und Trump-Vertrauten Charlie Kirk während einer Veranstaltung in Utah erschossen hat.

Das FBI verspricht 100 000 Dollar Belohnung

Trump lobte in der Fernsehsendung die Arbeit der Ermittler. „Alle haben großartige Arbeit geleistet“, sagte er. Offenbar habe eine nahestehende Person den Gesuchten ausgeliefert. US-Medien berichteten kurz danach, es habe sich um den Vater gehandelt. Der Mann sei in St. George, Utah, festgenommen worden, rund 250 Meilen südwestlich des Tatortes. Das FBI bestätigte die Festnahme zunächst nicht, kündigte aber eine Medienkonferenz an.

Am Vorabend hatten die Behörden ein Video des Verdächtigen veröffentlicht. Es zeigt eine dunkel gekleidete Person, die vom Dach eines Gebäudes klettert. Sie hält sich am Rand des Daches fest, lässt sich fallen und läuft weg. Die Behörden von Utah präsentierten das Video auf einer Medienkonferenz, an der auch FBI-Direktor Kash Patel und der stellvertretende Chef Dan Bongino teilnahmen. Sie sprachen zu diesem Zeitpunkt erstmals von einem „Verdächtigen“. Am Nachmittag, als erste unscharfe Bilder veröffentlicht wurden, hatten sie dieses Wort noch nicht verwendet. Das FBI schrieb zunächst nur, die Person sei für die Ermittlungen von Interesse.

Die Behörden setzten auch eine Belohnung aus: Für Hinweise auf den Täter versprach das FBI 100 000 Dollar. Laut dem Gouverneur von Utah, dem Republikaner Spender Cox, gingen bis Donnerstagabend mehr als 7000 Hinweise ein. Fotos des Gesuchten zeigten einen jungen Mann mit Sonnenbrille und einer schwarzen Baseball-Mütze, auf der ein Dreieck prangt. Der Mann trug Jeans und ein schwarzes langärmliges Shirt mit einem Aufdruck der amerikanischen Flagge.

Sie würde eine Waffe tragen, wenn es erlaubt wäre, sagt eine Republikanerin

Kirk war laut den Behörden mit einem einzigen Schuss getötet worden, vom Dach eines gegenüberliegenden Gebäudes. Die Ermittler fanden am Tag nach dem Attentat die mutmaßliche Tatwaffe, ein Repetiergewehr. Zum Tatmotiv haben sich die Behörden zunächst nicht geäußert. US-Präsident Trump hatte bereits am Mittwochabend die „radikale Linke“ für die Tat verantwortlich gemacht. Diese habe den politischen Gegner dämonisiert.

Der Präsident will den Verstorbenen posthum mit der Freiheitsmedaille ehren. Vizepräsident J. D. Vance flog nach Utah zu Kirks Familie, um dessen Leichnam mit der Vizepräsidenten-Maschine nach Arizona zu überführen.

Dass der Präsident die Verhaftung persönlich bekannt gab und dies nicht dem FBI überließ, ist kein Zufall. Trump unterstreicht damit erneut die Bedeutung, die er diesem Attentat politisch beimisst. Anderen Fällen politischer Gewalt hatte er weniger Beachtung geschenkt. Als im Juni die demokratische Politikerin Melissa Hortman aus Minnesota und ihr Ehemann getötet wurden, reagierte Trump zurückhaltend. Dieser Tat wird ein Mann mit konservativer Gesinnung verdächtigt.

Kongressabgeordnete äußerten sich nach der Tat besorgt. Manche sagten, sie fürchteten um ihre eigene Sicherheit. So sagte der Republikaner Jamie Comer, politische Outdoor-Verantstaltungen müssten überdacht werden. Die Republikanerin Nancy Mace sagte, sie würde eine Waffe tragen, wenn es erlaubt wäre. Die monatlich 5000 Dollar, die den Abgeordneten für Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung stünden, genügten nicht – zumindest nicht für jene, die sich pointiert äußerten.