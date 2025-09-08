„Wann haben Sie gelogen, Sir? Als Sie diesem Ausschuss sagten, Sie seien nicht gegen Impfungen, oder als Sie den Amerikanern sagten, es gebe keinen sicheren und wirksamen Impfstoff?“ Das fragte die demokratische Senatorin Tina Smith aus Minnesota vergangene Woche US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in einer hitzigen Anhörung.
USAImpfen ist böse, Impfen ist gut
- US-Gesundheitsminister Robert Kennedy gerät wegen seiner impfskeptischen Haltung zunehmend unter Druck von Republikanern und Demokraten im Senat.
- Kennedy kürzte Mittel für Impfstoffforschung, entließ das Impfstoff-Beratungsgremium und will Routineimpfungen überarbeiten, während die USA die schlimmste Masernepidemie seit 30 Jahren erleben.
- Trump verteidigt Kennedy weiterhin, versucht aber beide Lager zufriedenzustellen, indem er sowohl Impfungen befürwortet als auch Kennedys neue Ansätze lobt.
Gesundheitsminister und Impfskeptiker Robert Kennedy gerät zunehmend unter Druck – auch im Lager der eigenen Republikaner. Noch unterstützt ihn Präsident Donald Trump, doch mit seinen widersprüchlichen Aussagen geht auch er ein Risiko ein.
Von Charlotte Walser, Washington
USA:Kennedy streicht Fördergeld für mRNA-Impfstoffe
Der US-Gesundheitsminister begründet den Schritt mit längst widerlegten Behauptungen. Wissenschaftler weltweit reagieren entsetzt.
