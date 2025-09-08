USA Impfen ist böse, Impfen ist gut 8. September 2025, 15:27 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Seine Politik habe schwerwiegende Folgen für die öffentliche Gesundheit, warnen Experten: US-Gesundheitsminister Kennedy vor der Senatsanhörung. (Foto: Mark Schiefelbein/AP)

Zusammenfassung US-Gesundheitsminister Robert Kennedy gerät wegen seiner impfskeptischen Haltung zunehmend unter Druck von Republikanern und Demokraten im Senat.

Kennedy kürzte Mittel für Impfstoffforschung, entließ das Impfstoff-Beratungsgremium und will Routineimpfungen überarbeiten, während die USA die schlimmste Masernepidemie seit 30 Jahren erleben.

Trump verteidigt Kennedy weiterhin, versucht aber beide Lager zufriedenzustellen, indem er sowohl Impfungen befürwortet als auch Kennedys neue Ansätze lobt. Von der Redaktion überprüft Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI. Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Mehr Feedback geben

Gesundheitsminister und Impfskeptiker Robert Kennedy gerät zunehmend unter Druck – auch im Lager der eigenen Republikaner. Noch unterstützt ihn Präsident Donald Trump, doch mit seinen widersprüchlichen Aussagen geht auch er ein Risiko ein.

Von Charlotte Walser, Washington

