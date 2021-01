Mehr als vier Monate nach Schüssen auf den Afroamerikaner Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz in Kenosha wird gegen keinen Polizeibeamten Anklage erhoben werden. Das erklärte der zuständige Staatsanwalt Michael Graveley am Dienstag mit Blick auf das Recht der Beamten auf Selbstverteidigung. Der weiße Polizist Rusten S. hatte Blake bei einem Einsatz am 23. August vergangenen Jahres sieben Mal in den Rücken geschossen. Der damals 29 Jahre alte Blake überlebte schwer verletzt und ist seither gelähmt. Graveley erklärte, nach geltender Rechtslage, insbesondere dem Recht des Polizisten auf Selbstverteidigung, wäre eine Verurteilung sehr unwahrscheinlich gewesen. Die Schüsse auf Blake hatten in Kenosha zu Ausschreitungen geführt, während derer ein damals 17-Jähriger Trump-Anhänger zwei Menschen mit einem Sturmgewehr erschoss. Spätestens ab dem Zeitpunkt stand die Stadt in Wisconsin auch im Fokus des US-Präsidentschaftswahlkampfs.