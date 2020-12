Dem US-Justizministerium liegen entgegen den Vorwürfen von Präsident Donald Trump keine Hinweise auf umfangreichen Wahlbetrug vor. "Bislang haben wir keinen Betrug in einem Ausmaß entdeckt, der zu einem anderen Wahlergebnis hätte führen können", sagte Justizminister William Barr am Dienstag. Barr hatte im vergangenen Monat die Bundesstaatsanwälte zwar angewiesen, glaubwürdigen Vorwürfen von Wahlfälschung nachzugehen. Sie sollten sich jedoch nicht mit "abstrusen oder weit hergeholten" Beschuldigungen befassen. Die Präsidentenwahl am 3. November hat der Demokrat Joe Biden gewonnen.