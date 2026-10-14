Es war ein kurzer Auftritt. Das zumindest kann man feststellen nach der ersten Pressekonferenz der neuen amerikanischen Präsidentensprecherin Katie Zacharia am Dienstag im Weißen Haus. Sie dauerte nicht einmal eine Viertelstunde, und für Fragen war da wenig Zeit. Denn die neue Sprecherin nutzte das Briefing dazu, erst einmal acht Minuten eine längliche Erklärung von einem vorbereiteten Papier abzulesen, in dem sie die Verdienste Donald Trumps pries. Das ist in Pressebriefings bei diesem Präsidenten nicht unüblich, auch die im August abgetretene Vorgängerin Zacharias, Karoline Leavitt, gab solche Statements ab.
Weißes HausTrumps neue Sprecherin verstolpert ihr Debüt
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Bei ihrer ersten Pressekonferenz im Weißen Haus wirkt Katie Zacharia hochnervös. Fragen nach ihrer Qualifikation und ihrem beruflichen Hintergrund beantwortet sie nur vage.
Von Reymer Klüver
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