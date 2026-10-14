Zum Hauptinhalt springen

Weißes HausTrumps neue Sprecherin verstolpert ihr Debüt

Lesezeit: 3 Min.

„Dazu muss ich mich bei Ihnen melden“: Trumps neue Sprecherin Katie Zacharia ließ in ihrem ersten Briefing nur drei Journalistenfragen zu – konnte aber auch die nicht vollständig beantworten.
„Dazu muss ich mich bei Ihnen melden“: Trumps neue Sprecherin Katie Zacharia ließ in ihrem ersten Briefing nur drei Journalistenfragen zu – konnte aber auch die nicht vollständig beantworten.
JIM WATSON/AFP

Bei ihrer ersten Pressekonferenz im Weißen Haus wirkt Katie Zacharia hochnervös. Fragen nach ihrer Qualifikation und ihrem beruflichen Hintergrund beantwortet sie nur vage.

Von Reymer Klüver

SZ bei Google bevorzugen

Es war ein kurzer Auftritt. Das zumindest kann man feststellen nach der ersten Pressekonferenz der neuen amerikanischen Präsidentensprecherin Katie Zacharia am Dienstag im Weißen Haus. Sie dauerte nicht einmal eine Viertelstunde, und für Fragen war da wenig Zeit. Denn die neue Sprecherin nutzte das Briefing dazu, erst einmal acht Minuten eine längliche Erklärung von einem vorbereiteten Papier abzulesen, in dem sie die Verdienste Donald Trumps pries. Das ist in Pressebriefings bei diesem Präsidenten nicht unüblich, auch die im August abgetretene Vorgängerin Zacharias, Karoline Leavitt, gab solche Statements ab.

Zur SZ-Startseite

Medienbericht
:US-Botschafterin in Griechenland soll Athen indirekt gedroht haben

Laut „Wall Street Journal“ deutete Kimberly Guilfoyle im Gespräch mit einem griechischen Minister an, dass die USA zu einem Sturz der Regierung beitragen könnten.

SZ PlusVon Reymer Klüver

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite