Karoline LeavittSieh an, Donald Trumps Sprecherin kann auch schweigen

Lesezeit: 2 Min.

Karoline Leavitt hat schon als Studentin auf Migranten geschimpft.
(Foto: Alex Brandon/AP)

Sie hat auf alles eine Antwort, zu allem einen Kommentar. Auf fast alles, muss man jetzt wohl sagen, da die Einwanderungsbehörde ICE ein Mitglied ihrer Familie festgenommen hat.

Von Charlotte Walser

Karoline Leavitt hat schon gegen Migranten gewettert, als sie noch für eine Studentenzeitung schrieb. Seit sie die Sprecherin des Weißen Hauses ist, tut sie es vor einem Weltpublikum. Leidenschaftlich verteidigt Leavitt die Einwanderungspolitik der Regierung. Wer illegal in die USA eingereist sei, sei kriminell und müsse deportiert werden, sagt sie, wenn Schicksale von auseinandergerissenen Familien bekannt werden und Zweifel an der Politik des Präsidenten aufkommen.

