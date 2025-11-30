Karoline Leavitt hat schon gegen Migranten gewettert, als sie noch für eine Studentenzeitung schrieb. Seit sie die Sprecherin des Weißen Hauses ist, tut sie es vor einem Weltpublikum. Leidenschaftlich verteidigt Leavitt die Einwanderungspolitik der Regierung. Wer illegal in die USA eingereist sei, sei kriminell und müsse deportiert werden, sagt sie, wenn Schicksale von auseinandergerissenen Familien bekannt werden und Zweifel an der Politik des Präsidenten aufkommen.