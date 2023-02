Über Nordamerika ist erneut ein Flugobjekt abgeschossen worden. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau teilte am Samstagabend mit, das unbekannte Objekt sei von kanadischen und US-Jets über dem Norden seines Landes abgeschossen worden. "Ich habe den Abschuss eines nicht identifizierten Objekts angeordnet, das den kanadischen Luftraum verletzt hat", schrieb Trudeau am Samstag auf Twitter. Kanadische und US-amerikanische Flugzeuge wurden eingesetzt, nachdem da Objekt in großer Höhe über dem Yukon-Territorium entdeckt worden war. Die Überreste würden nun geborgen und untersucht. Er habe wegen des Vorfalls bereits mit US-Präsident Joe Biden gesprochen.

Zuvor am Samstag hatte das Nordamerikanische Kommando für Luft- und Raumfahrtverteidigung (Norad) mitgeteilt, man habe ein neues, hoch fliegendes Objekt über dem Norden Kanadas identifiziert. Militärflugzeuge aus Alaska und Kanada seien im Einsatz. Die Organisation umfasst sowohl US- als auch kanadische Militärbeamte und soll den Luftraum über Nordamerika schützen.

US-Luftwaffe in erhöhter Alarmbereitschaft

Die USA befinden sich in erhöhter Alarmbereitschaft, nachdem ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon am 4. Februar abgeschossen wurde. Am Freitag war ein weiteres Objekt über Alaska abgeschossen worden. Die USA hatten dazu erklärt, es habe die Größe eines Kleinwagens hatte, sei in einer Höhe von etwa zwölf Kilometern geflogen und sei weder bemannt noch manövrierfähig gewesen.

Weitere Details über das Objekt, "einschließlich seiner Fähigkeiten, seines Zwecks oder seines Ursprungs", seien aber unbekannt. Die Bergung hielt an, würde aber durch die "arktischen Wetterbedingungen" erschwert. Dazu zählten Eiswind, Schnee und eingeschränktes Tageslicht. Die Bergung der Trümmerteile finde auf Meereis statt.

Ein F-22-Kampfjet hatte das Objekt am Freitag abgeschossen. Zentraler Grund für dieses Vorgehen sei, dass es in dieser Höhe ein Risiko für den zivilen Flugverkehr hätte sein können. Das Flugobjekt war der US-Regierung zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit) erstmals gesichtet worden. Biden sei sofort informiert worden und habe am Freitagmorgen den Abschussbefehl gegeben.

Der Vorfall erinnerte an den mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon, der vor einer Woche von der US-Luftwaffe vom Himmel geholt worden war. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gab, war zunächst noch offen. Bei einer Senatsanhörung in dieser Woche drängten laut NYT Republikaner und Demokraten hochrangige Verteidigungsbeamte, warum sie nicht früher gehandelt hätten. "Ich möchte nicht, dass ein verdammter Ballon über die Vereinigten Staaten fliegt, wenn wir ihn über den Aleuten hätten abschießen können", sagte demnach der demokratische Senator Jon Tester aus Montana.