Mehr als 100 Tage hat Kamala Harris gewartet, um sich über die neue Amtszeit von Donald Trump zu äußern. Nach ihrer Wahlniederlage war von seiner Gegnerin so gut wie gar nichts zu hören gewesen, aber jetzt, am Mittwochabend amerikanischer Westküstenzeit, war sie wieder da. Die vormalige Vizepräsidentin sprach in San Francisco, wo ihre Karriere als Staatsanwältin einst Fahrt aufgenommen hatte. Seit dem Machtwechsel wohnt sie auch wieder in ihrem Heimatstaat Kalifornien, in Los Angeles.

Ihr Auftritt ereignete sich bei einer Gala der Organisation Emerge America, die Frauen dabei helfen soll, für politische Ämter zu kandidieren. Es sei wundervoll, daheim zu sein, sagte sie. „Alle fragen mich: Worüber hast du in letzter Zeit nachgedacht?“ Die Antwort bekam ihr Publikum im Saal und vor den Bildschirmen dann zu hören: Es war die Brandrede zur ersten Bilanz der Ära Trump, die ihre Anhänger bis dahin vermisst hatten.

Harris zählt auf: Wirtschaftskrise, Machtmissbrauch, Rücksichtslosigkeit

Man kann der Demokratin beileibe nicht vorwerfen, dass sie vor Trump nicht gewarnt hätte. Gewählt wurde er trotzdem. Nun, da der Wahlsieger sogar Gerichte missachtet, schlägt sie Alarm. „Das ist eine Krise, die sich letztlich auf alle auswirken wird“, sagte Harris, „denn das würde bedeuten, dass die Regeln, die unsere Grundrechte und Freiheiten schützen und die sicherstellen, dass jeder von uns ein Mitspracherecht hat, wie unsere Regierung arbeitet, nicht mehr gelten“. Trumps Leute hätten „eine enge, eigennützige Vision von Amerika, in der sie Wahrheitsverkünder bestrafen, Loyalisten bevorzugen, ihre Macht ausnutzen und alle anderen sich selbst überlassen.“

Neue Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Wählerschaft Trumps Extremismus nach drei Monaten ablehnt. Viele Befragte sind besonders irritiert bis entsetzt vom Handelskrieg, den der Maga-Republikaner angezettelt hat. Die US-Wirtschaft, die unter Joe Biden am Ende kräftig gewachsen war, schrumpft, dabei hatte Trump goldene Zeiten versprochen. „Rücksichtslos“ seien die Strafzölle, sie führten das Land in die Rezession und ins „absolute Chaos“, sagte Harris. Es sei „die größte von Menschen verursachte Wirtschaftskrise in der Geschichte der modernen Präsidentschaft.“

Immer wieder war den Demokraten vorgeworfen worden, sie hätten sich zu wenig um die gestiegenen Preise und die Zahl unerlaubter Einwanderungen gekümmert. Vor allem mit den Themen Inflation und Immigration eroberte Trump das Weiße Haus zurück, trotz seiner Skandale. Derzeit schätzen viele Amerikanerinnen und Amerikaner zwar den Grenzschutz, halten aber den Umgang mit Immigranten ohne Papiere für mindestens übertrieben.

Trump und seine Helfer würden etwas übersehen, sagt Harris

Trumps Grenzschützer ließen angeblich straffällige Einwanderer ohne Beweise und trotz richterlichen Einspruchs nach El Salvador in ein berüchtigtes Riesengefängnis schicken. Zum Symbol dieser Rechtsverstöße wurde Kilmar Abrego Garcia aus Maryland, dessen Rückholung sogar der Oberste Gerichtshof empfahl. Kamala Harris erwähnte den Fall und lobte den demokratischen Senator Chris Van Hollen, der Abrego Garcia in dem mittelamerikanischen Land zumindest treffen konnte.

Harris würdigte auch Parteifreunde wie Cory Booker, der kürzlich 25 Stunden lang im ansonsten so zahmen Kongress gegen Trump vorsprach, ohne zwischendurch auf die Toilette zu gehen. Oder die 35-jährige Alexandra Ocasio Cortez und den 83-jährigen Bernie Sanders aus dem linken Flügel. Alle drei riefen entschlossen zum Widerstand auf. Andere Parteifreunde vertrauen auf die US-Zwischenwahlen 2026, die nächsten Midterms, sofern es die in dieser Form dann noch gibt.

Kamala Harris präsentierte sich nach längerer Pause wieder als Stimme der Demokraten, die nach Trumps Comeback bislang eher führungslos daherkamen. Was sie selbst künftig vorhat, bleibt aber Gegenstand von Spekulationen. Will sie sich im Herbst kommenden Jahres um die Nachfolge von Gavin Newsom bewerben und Gouverneurin von Kalifornien werden? Oder unternimmt sie gar 2028 einen zweiten Anlauf Richtung Oval Office, wo Trumps Verehrer ihn am liebsten bis in alle Ewigkeiten hätten?

Man weiß es nicht, sie bemühte sich jedenfalls um Zeichen der Hoffnung. Ihr Symbol seien Elefanten (ansonsten das Wappentier der Republikaner), die in Krisen wie etwa bei Erdbeben eng zusammenstehen würden, erzählte Harris. Trump und seine Helfer verließen sich auf die Vorstellung, „dass, wenn sie einigen Menschen Angst machen können, dies eine abschreckende Wirkung auf andere haben wird“, sagte sie. „Aber sie haben übersehen, dass Angst nicht das Einzige ist, was ansteckend ist. Mut ist ansteckend.“ Möglich, dass Kamala Harris sich bald wieder öfter meldet.