Fast pausenlos zeigte sich der damals 47-Jährige in der Öffentlichkeit, in Reden vor Tausenden Anhängern, in kleinen Restaurants, bei Spendenpartys, schüttelte Zehntausende Hände. Unermüdlich beackerte Obama die Wähler in den Swing States, weil er überzeugt war, dass auch für einen Hoffnungsträger der Weg ins Weiße Haus in diesem großen Land durch sehr viele kleine Städte führt.

Kamala Harris hingegen war nach ihrer Kür zur Kandidatin in Chicago Mitte August sehr viel weniger unterwegs. Die Hälfte der Zeit verbrachte sie nicht auf Achse, sondern in der Hauptstadt Washington, die für den Ausgang der Präsidentschaftswahl überhaupt keine Rolle spielt. An mehr als einem Drittel der Tage wies die Agenda der 59-Jährigen keine öffentlichen Anlässe aus. Nur an jedem dritten Tag machte die Vizepräsidentin gemäß einer Auswertung der Internet-Plattform Politico aktiv Wahlkampf, mit Reden, Betriebsbesuchen und anderen Anlässen. Dieser Fahrplan gleicht eher jenem von Hillary Clinton 2016, der bekanntlich nicht ganz den gleichen Erfolg zeitigte wie jener von Obama.

Selbstverständlich lassen sich die Arbeitsbelastung eines Senators aus Illinois und einer Vizepräsidentin nicht ohne Weiteres vergleichen. Aber die Zahlen sind dennoch mehr als nur das Resultat einer Fingerübung statistikverliebter Amerikaner. Sie untermauern ein Gefühl, das sich bei den Demokraten in den vergangenen Wochen verbreitete. Die Kampagne von Kamala Harris läuft nicht schlecht. Sie hat inzwischen schon mehr als eine Milliarde Dollar Spenden gesammelt, die einen intensiven digitalen Wahlkampf finanzieren, der 2024 sehr viel wichtiger ist als vor 16 Jahren.

Aber es läuft nicht gut genug, um sicher zu sein, dass die Demokratin Donald Trump schlagen wird – obwohl der Republikaner selbst einen nicht annähernd so intensiven Wahlkampf betreibt wie 2016. Das ist auch die Botschaft der Umfragewerte für Harris. Sprunghaft waren ihre Beliebtheitswerte in die Höhe geschnellt, als sie mit den Schlagwörtern „Freude“ und „Freiheit“ in den Wahlkampf einstieg und plötzlich Präsidentschaftskandidatin der Demokraten war. Inzwischen hat die erste Euphorie allerdings nachgelassen und die Realität eines zermürbenden Wahlkampfs in einem tief gespaltenen Land eingesetzt. Landesweit führt Harris knapp, doch hat sie keinen der sieben entscheidenden Swing States sicher.

Mit rassistischen und frauenfeindlichen Provokationen hämmert Trump den Amerikanerinnen und Amerikanern ein, Harris sei eine schwache Kandidatin. Wie viel davon hängen bleibt, ist schwierig zu erfassen in den Umfragen. Selbst in den eigenen Reihen wurde jedoch mit Verwunderung aufgenommen, dass Kamala Harris diesen Angriffen nicht entschiedener entgegentrat. Dass sie zu lange die Konfrontation mit den Medien scheute und wertvolle Wochen verstreichen ließ, bis sie Ende August ihr erstes Interview gab – statt in die Offensive zu gehen und mit souveränen Fernsehauftritten der Wählerschaft Trumps Lügen vor Augen zu führen, so wie sie es bei der Fernsehdebatte tat, in der sie ihn in die Schranken wies.

Nun hat Harris das Tempo deutlich erhöht, allerdings erst, nachdem die Briefwahl in mehreren Staaten bereits begonnen hat. Sie hat in den vergangenen Tagen eine Reihe von Fernseh- und Radiointerviews gegeben, nicht nur bei News-, sondern auch bei Gesellschaftssendungen. Sie war zu Gast im Podcast „Call Your Daddy“, der ein Millionenpublikum erreicht, in der großen Mehrheit junge Frauen. Diese Auftritte zielen weniger darauf, unentschlossene Wechselwähler auf ihre Seite zu ziehen. Sie sollen in erster Linie die ohnehin links tickende Basis auf Trab bringen und sicherstellen, dass etwa möglichst viele Frauen und möglichst viele Latinos an der Wahl teilnehmen.

Den afroamerikanischen Männern widmete Harris in den vergangenen Tagen besondere Aufmerksamkeit, weil sie bei ihnen laut Umfragen markant schwächer abschneidet als Joe Biden. Trump hat viel darin investiert, Afroamerikaner zu umgarnen; er behauptet etwa, fälschlicherweise, Schwarze hätten in seiner Präsidentschaft mehr verdient als je zuvor. Barack Obama ist nun Harris zu Hilfe geeilt. Er rief afroamerikanische Männer bei einem Auftritt im Swing State Pennsylvania dazu auf, für Harris zu stimmen. Viele Afroamerikaner indes bezichtigen die frühere Staatsanwältin, zu viele Schwarze eingesperrt zu haben. Harris sagt, sie wolle die Stimmen der Afroamerikaner gewinnen. Und versprach unter anderem großzügigere Kredite für Kleinunternehmen, Konsumentenschutz für Kryptowährungen und die Legalisierung von Marihuana. Am Dienstag unterhielt sie sich mit Charlamagne Tha God, einem Radiomann und Podcaster, dem viele Schwarze zuhören.

Nun kommt der Härtetest – ein Interview bei Fox News

Endlich unterzieht sich Harris zudem einem Härtetest, den sie lange vor sich hergeschoben hatte. Sie weiß, dass sie sich im Wahlkampf auch als harte Frau inszenieren muss, als Person, der die Amerikanerinnen und Amerikanern zutrauen, der erste weibliche Commander-in-Chief zu werden. Darum reicherte sie ihre Rede auf dem Parteitag mit einer tüchtigen Portion rot-blau-weißem Pathos an, als sie erklärte: „Ich werde sicherstellen, dass Amerika immer über die stärkste, tödlichste Kampftruppe der Welt verfügt.“ Deswegen erzählt sie bei jeder Gelegenheit mit martialischen Worten, dass sie eine Glock-Pistole besitzt: Auch deswegen trat sie bei der TV-Debatte gegen Donald Trump sehr dominant auf.

Bisher fehlte jedoch das letzte Mosaiksteinchen im Porträt der harten Politikerin: ein konfrontatives, kämpferisches Interview mit Fox, dem konservativen Fernsehnetzwerk mit größter Reichweite, das wesentlichen Anteil am Aufstieg von Donald Trump hat. Nun hat Harris für Mittwoch ein Gespräch vereinbart mit Bret Baier, dem Fox-Politikchef. Baier gehört zwar nicht zum Kreis der rechten Brandstifter, die abends auf dem Sender ihr Unwesen treiben, doch wird sich Harris bei ihm härteren Fragen stellen müssen als bei wohlgesinnten Podcastern.

Und nun, im Schlussspurt, verschärft Harris auch ihren Ton. In der umkämpften Stadt Erie in Pennsylvania spielte sie am Montag sogar ein Video von Trump ein, in dem er droht, das Militär auf die politischen Gegner zu hetzen. „Eine zweite Amtszeit von Trump wäre ein immenses Risiko für Amerika, und gefährlich“, sagte Harris. Sie kann das in diesen entscheidenden Tagen vor der Wahl gar nicht oft genug wiederholen.