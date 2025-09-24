In manchen Vorgärten sind die Plakate noch zu sehen, inzwischen leicht verwittert: Harris/Walz 2024. Die USA haben anders entschieden. Im November 2024 wählten sie Donald Trump zum Präsidenten. Nun hat die unterlegene Kandidatin Kamala Harris ein Buch über ihre gescheiterte Kampagne veröffentlicht. „107 Days“ (107 Tage) heißt das Werk, das am Dienstag beim Verlag Simon & Schuster erschienen ist.
US-Demokraten„Es war leichtsinnig“ – Kamala Harris kritisiert ihre Partei
Die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin rechnet mit Joe Biden und den Demokraten ab. In ihrem neuen Buch gibt sie Einblicke in den verlorenen Wahlkampf – und in den Zustand ihrer Partei.
Von Charlotte Walser, Washington
Politics:Democrats Are Still Debating Joe Biden’s Decision to Run
In her new memoir, Kamala Harris takes on the issue that has haunted Democrats for more than a year.
