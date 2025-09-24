Zum Hauptinhalt springen

US-Demokraten„Es war leichtsinnig“ – Kamala Harris kritisiert ihre Partei

Lesezeit: 4 Min.

An ihr habe es nicht gelegen, bilanziert Kamala Harris in ihrem Buch.
An ihr habe es nicht gelegen, bilanziert Kamala Harris in ihrem Buch. (Foto: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images)

Die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin rechnet mit Joe Biden und den Demokraten ab. In ihrem neuen Buch gibt sie Einblicke in den verlorenen Wahlkampf – und in den Zustand ihrer Partei.

Von Charlotte Walser, Washington

In manchen Vorgärten sind die Plakate noch zu sehen, inzwischen leicht verwittert: Harris/Walz 2024. Die USA haben anders entschieden. Im November 2024 wählten sie Donald Trump zum Präsidenten. Nun hat die unterlegene Kandidatin Kamala Harris ein Buch über ihre gescheiterte Kampagne veröffentlicht. „107 Days“ (107 Tage) heißt das Werk, das am Dienstag beim Verlag Simon & Schuster erschienen ist.

Zur SZ-Startseite

Politics
:Democrats Are Still Debating Joe Biden’s Decision to Run

In her new memoir, Kamala Harris takes on the issue that has haunted Democrats for more than a year.

SZ Plusby Jonathan Lemire, The Atlantic

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite