Die Aktien von 200 chinesischen Firmen werden an der Wall Street in New York gehandelt.

Laut einem geplanten Gesetz müssen Unternehmen, die in den USA an der Börse notiert sind, Beziehungen zu ausländischen Staaten oder staatlichen Organisationen offenlegen. Das richtet sich gegen China. Peking reagiert verärgert.

Von Christoph Giesen, Peking

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China verschärfen sich wenige Wochen wenige Woche vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump erneut: Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch einstimmig den sogenannten Holding Foreign Companies Accountable Act verabschiedet. Dieses Gesetz sieht vor, dass Unternehmen, die in den USA an der Börse notiert sind, Beziehungen zu ausländischen Staaten oder staatlichen Organisationen künftig offenlegen müssen.

Im Fokus stehen dabei vor allem jene mehr als 200 chinesischen Firmen, deren Aktien an der Wall Street in New York gehandelt werden, etwa die Papiere des Online-Großhändlers Alibaba, der einen Börsenwert von mehr als 700 Milliarden Dollar hat, aber auch Staatsunternehmen wie der Ölkonzern Petrochina oder der Mobilfunkanbieter China Mobile. Die meisten dieser chinesischen Unternehmen halten sich bislang nicht an die amerikanischen Regulierungsstandards.

Viele Jahre hat sich in den USA niemand so recht darum gekümmert, inzwischen sind die chinesisch-amerikanischen Beziehungen jedoch so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Washington und Peking führen einen desaströsen Handelskrieg und streiten über den Umgang mit dem Coronavirus sowie den Einfluss der chinesischen Führung auf die Sonderverwaltungszone Hongkong.

Bereits im Mai hatte der US-Senat, in dem die Republikaner die Mehrheit halten, ein entsprechendes Begleitgesetz beschlossen. Sollte nun Präsident Trump den Holding Foreign Companies Accountable Act unterschreiben - wovon auszugehen ist - blieben den Firmen drei Jahre Zeit, den amerikanischen Aufsichtsbehörden alle verlangten Informationen preiszugeben, zum Beispiel das Verhältnis zur Kommunistischen Partei. In vielen Fällen kollidiert das jedoch mit chinesischem Recht.

Kommen die Unternehmen dem neuen Gesetz nicht nach, droht ihnen, ein sogenanntes Delisting, die Aktien dürfen dann nicht mehr in New York gehandelt werden. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung der chinesischen Unternehmen in den Vereinigten Staaten etwa 2,2 Billionen Dollar - doppelt so viel wie der deutsche Aktienindex Dax. Eine Sprecherin des Pekinger Außenamts kritisierte vor der Abstimmung den Gesetzentwurf scharf. Es handele sich um "eine diskriminierende Politik gegen chinesische Unternehmen", sagte sie.

Verärgert reagierte das chinesische Außenministerium auch am Donnerstag: Von politischer Unterdrückung durch "extrem anti-chinesische Kräfte in den USA", die aus ideologischen Vorurteilen und einer tief verwurzelten Mentalität des Kalten Krieges heraus agierten, war die Rede. Wie die New York Times berichtet, verschärft die US-Regierung die Einreisebestimmungen für Mitglieder der Kommunistischen Partei. Sie und ihre Familienangehörigen sollen künftig nur noch Visa erhalten, die eine einmalige Einreise von maximal einem Monat gestatten. Zuvor konnten Parteimitglieder, wie andere chinesische Staatsbürger auch, Besuchervisa für die USA mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren erhalten. Die Einschränkung sei Teil der Maßnahmen zum Schutz der Vereinigten Staaten vor "bösartigem Einfluss" der Kommunistischen Partei, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums.