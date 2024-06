Von Peter Burghardt, Washington

Nun haben Amerika und der Rest der Welt also noch eine Premiere erlebt, mitten im Wahlkampf. Erst kürzlich wurde erstmals in der Geschichte des Landes ein ehemaliger Präsident und aktueller Präsidentschaftskandidat verurteilt, Donald Trump. Er bewirbt sich seitdem als offizieller Straftäter um die Rückkehr ins Weiße Haus. Jetzt wurde zum ersten Mal in Amerika der Sohn eines amtierenden US-Präsidenten zur Rechenschaft gezogen, Hunter Biden.