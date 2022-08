Von Fabian Fellmann, Washington

Nicht Football ist in den USA der Volkssport, sondern Statistik. Jeder Wurf und jeder Schritt auf dem Feld werden vermessen, alles wird in Tabellen eingetragen, in Quotienten umgerechnet und auf mindestens vier Stellen hinter dem Komma auswendig gelernt. Das gilt auch für die Politik, die in den USA bisweilen ohnehin lediglich Football mit anderen Mitteln ist.