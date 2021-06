Von Hubert Wetzel

Normalerweise geht Joe Biden am Sonntag zum Gottesdienst. Am vergangenen Sonntag allerdings war er zum Golf verabredet. Deswegen besuchte er schon am Samstag die Messe. Wie üblich, wenn er zu Hause in Wilmington ist, ging er in die Kirche St. Joseph on the Brandywine. Und man kann annehmen, dass er dort die Kommunion empfangen hat, wie sich das für einen frommen Katholiken gehört.