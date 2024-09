Nach seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen war Joe Biden an den Strand gefahren. Jetzt ist er wieder da – und steigt in den Wahlkampf für Kamala Harris ein.

Von Peter Burghardt, Washington

Joe Biden ist wieder zu sehen, sogar als Wahlkämpfer. Da stand er pünktlich zum Labor Day auf einer Bühne in Pittsburgh, Pennsylvania. Es ging an diesem Feiertag der Arbeit um die Stahlkocher vor ihm, um die Gewerkschaft, um den Konzern U.S. Steel, der amerikanisch bleiben soll, statt nach Japan verkauft zu werden. Es ging aber vor allem um die Frau neben ihm, Kamala Harris, die inzwischen deutlich mehr ist als nur seine Stellvertreterin.