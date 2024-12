Von Fabian Fellmann

Beim ersten Mal entfährt vielen Besuchern des Weißen Hauses die Bemerkung: Es wirkt so klein! Das Bundeskanzleramt in Berlin wird gerade um 400 Büros erweitert, der Élysée-Palast in Paris zählt 365 Räume. Dagegen nimmt sich der nüchterne Bau an der Pennsylvania Avenue in Washington mit 132 Zimmern bescheiden aus. Das Stein gewordene Ideal einer Regierung, die im Zaum gehalten werden soll in diesem Land der Freien, Heimat der Mutigen.