Inmitten wachsender Spannungen mit Nordkorea haben die USA mit ihren Verbündeten Südkorea und Japan gemeinsam ein Seemanöver zur Raketenabwehr abgehalten. Zu der Übung am Mittwoch in internationalen Gewässern zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan hätten die drei Länder je einen Zerstörer entsendet, so der Generalstab in Südkorea. Sie hätten durch die Übung "die Sicherheitskooperation gestärkt und ihre Reaktionssysteme gefestigt". Die USA und ihre ostasiatischen Verbündeten fühlen sich durch Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramm bedroht. Am Samstag hatte das weitgehend isolierte Land eine Langstreckenrakete getestet, die theoretisch US-Territorium erreichen kann.