15. August 2018, 18:39 Uhr USA Jahrzehnte der Schande

Vergewaltigungen, Folter, Vertuschung: Schonungslos legt die Staatsanwaltschaft von Pennsylvania offen, wie sich mehr als 300 Priester an tausend Opfern vergangen haben. Nun werden Konsequenzen gefordert.

Von Christian Zaschke, New York

So nüchtern wie möglich hat die Staatsanwaltschaft von Pennsylvania in einem just veröffentlichten Ermittlungsbericht aufgeschrieben, was mehr als 300 katholische Priester mindestens tausend Opfern über einen Zeitraum von 70 Jahren in dem Bundesstaat angetan haben. Doch auch die Sprache der Bürokratie kann den Horror nicht mildern. Ein Priester, heißt es im Bericht, habe im Krankenhaus ein Mädchen vergewaltigt, nachdem diesem gerade die Mandeln entfernt worden waren. Ein anderer Priester habe sein Opfer gefesselt und mit Lederriemen geschlagen. In Pittsburgh habe es einen Ring von Priestern gegeben, die ihre Opfer untereinander austauschten, um sie zu vergewaltigen. Ein Priester habe in Amt und Würden bleiben dürfen, nachdem er ein Mädchen geschwängert und dann zu einer Abtreibung gezwungen hatte.

Es ist die bisher umfassendste Untersuchung über Missbrauch in der katholischen Kirche in den USA, und die Ergebnisse sind erschütternd. Zwei Jahre lang haben sich die Staatsanwaltschaft und ein Geschworenengremium, eine sogenannte Grand Jury, mit den Missbrauchsvorwürfen beschäftigt. Ihr nun vorgelegter Bericht stützt sich auf Hunderttausende Dokumente und Dutzende Zeugenaussagen. Pennsylvanias Generalstaatsanwalt Josh Shapiro, dessen Behörde die Untersuchung initiierte, sagte, ranghohe Kirchenbeamte in Pennsylvania und im Vatikan hätten den Missbrauch systematisch vertuscht: "Sie haben ihre Institution um jeden Preis beschützt. Die Kirche zeigte ihren Opfern gegenüber reine Verachtung."

Wohl nur in zwei Fällen wird es aktuelle Anklagen geben. Die meisten Taten sind verjährt

Ebenso erschreckend wie die Taten selbst ist die Tatsache, dass lediglich zwei der mehr als tausend Fälle zu aktuellen Anklagen führen, was daran liegt, dass sexueller Missbrauch von Minderjährigen in Pennsylvania verjährt, wenn das Opfer 30 Jahre alt wird. Viele Opfer brauchen jedoch Jahrzehnte, bis sie den Mut aufbringen, um über den Missbrauch zu sprechen. Die Grand Jury und der Generalstaatsanwalt haben daher dringend empfohlen, die Verjährungsregel zu überdenken und zumindest zeitweise außer Kraft zu setzen.

Die Kirche hat sich dagegen bisher nach Kräften gewehrt. Eines der Opfer sagte: "Wenn dieser Bericht nicht zu einer ernsthaften Debatte darüber führt, ob wir die Verjährungsfrist bei Missbrauch aufheben, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht mit meinen Mitbürgern in Pennsylvania." So wie die Dinge jetzt stehen, haben die Ergebnisse der Untersuchung jedoch so gut wie keine strafrechtlichen Konsequenzen.

Das Bemerkenswerte an dem Report ist nicht nur sein Umfang, sondern auch seine Schonungslosigkeit. Die Täter werden beim Namen genannt, ihre Taten werden deutlich beschrieben. "Priester vergewaltigten kleine Jungen und Mädchen", heißt es in dem Report, "und die Gottesmänner, die für sie verantwortlich waren, blieben nicht nur untätig, sie vertuschten das alles. Über Jahrzehnte." Circa 20 Opfer und ihre Familien waren anwesend, als Staatsanwalt Shapiro die Ergebnisse der Untersuchung vorstellte. Die meisten weinten, als Shapiro erzählte, dass ein Priester sich an fünf Schwestern aus derselben Familie vergangen hat, darunter ein Mädchen, das erst 18 Monate alt war.

Pennsylvanias katholische Bischöfe haben zu Gebeten für die Opfer und für die Kirche aufgerufen. Sie versprachen größere Offenheit und verwiesen darauf, dass viele in den vergangenen Jahren getroffene Maßnahmen die Kirche bereits sicherer gemacht hätten.

Die Schwester eines Opfers fragt: "Warum sind diese Leute nicht im Gefängnis?"

David Zubik, Bischof von Pittsburgh, wies den Vorwurf zurück, die Kirche habe versucht, die Untaten zu vertuschen. "Es gab keine Vertuschung", sagte er nach der Vorstellung des Reports, "ich finde es wichtig, das festzuhalten."

Die Grand Jury hingegen befand, die Kirche habe lehrbuchmäßige Vertuschung betrieben. Statt von Vergewaltigung sei stets von "unangemessenem Kontakt" gesprochen und geschrieben worden. Priester, die auffällig wurden, seien entweder einfach in die nächste Diözese versetzt oder gar befördert worden.

Die katholische Kirche in den USA sieht sich seit mehr als 15 Jahren Vorwürfen des umfassenden Missbrauchs ausgesetzt. Zehn Untersuchungen von Grand Jurys gab es bisher im Land. Amerikanische Bischöfe mussten einräumen, dass landesweit mehr als 17 000 Menschen von Priestern oder anderen Kirchenverantwortlichen belästigt oder missbraucht wurden.

Frances Samber, deren Bruder von einem Priester in Pittsburgh missbraucht wurde und sich 2010 das Leben genommen hat, sagte bei der Vorstellung des Reports: "Es ist gut, dass die Öffentlichkeit das erfährt. Aber wo ist die Gerechtigkeit? Warum sind diese Leute nicht im Gefängnis?"