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250 Jahre USA„Es muss zu einem Ausbruch, einem Überkochen kommen“

Lesezeit: 5 Min.

Uncle Scam statt Uncle Sam alias U.S.: Ein Teilnehmer der No-Kings-Proteste im März in New York stellt Donald Trump als Betrüger dar, der sich an Amerika vergeht.
Uncle Scam statt Uncle Sam alias U.S.: Ein Teilnehmer der No-Kings-Proteste im März in New York stellt Donald Trump als Betrüger dar, der sich an Amerika vergeht. Jeenah Moon/REUTERS

Der Historiker Hiram Kümper traut den Vereinigten Staaten einiges zu: Ihr Gründungsmythos könne trotz des Niedergangs unter Präsident Trump immer noch zum Kampf für die amerikanischen Werte mobilisieren.

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Was hält die Vereinigten Staaten 250 Jahre nach Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung noch zusammen? Dieser Frage ist der Historiker Hiram Kümper in seinem Buch „Mythos 1776. Traum und Erwachen der amerikanischen Nation“ nachgegangen. Er wagt zu hoffen, dass sich die Amerikanerinnen und Amerikaner von heute die Grundwerte der USA zurück erkämpfen. Auch wenn Präsident Donald Trump den Preis für diesen Kraftakt massiv erhöht hat.

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