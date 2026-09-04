Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sind die USA auf Rache aus. Aber erst 2011 finden und töten Spezialkräfte Osama bin Laden, den Drahtzieher der Attacken. Seine Terrorzelle existiert bis heute.

Die Welt hält den Atem an: Terroristen haben die Supermacht angegriffen. Direkt nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sagt US-Präsident George W. Bush, er wolle den Drahtzieher Osama bin Laden. Tot oder lebendig, das sei ihm egal. „Wir werden ihn aus seiner Höhle heraus räuchern, und wir werden ihn am Ende erwischen“, erklärt Bush. Bin Laden ist von diesem Moment an der Staatsfeind Nummer eins.