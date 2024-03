Von Peter Burghardt

Als Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfielen, war Chuck Schumer in Asien. Der Demokrat Schumer führte als Mehrheitsführer im US-Senat eine Delegation in China und Südkorea an, brach die Reise dann aber ab und flog nach Tel Aviv. Er traf Angehörige von Ermordeten und Geiseln, darunter den wie er selbst aus New York stammenden Vater eines jungen Israelis, der in Gaza inzwischen für tot erklärt wurde.