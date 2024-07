Von Boris Herrmann, New York

Die US-Regierung wusste offenbar von nichts. Sie wurde nach eigenen Angaben von der gezielten Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanija am Mittwochmorgen in der iranischen Hauptstadt Teheran komplett überrascht. US-Außenminister Antony Blinken hat davon auf seiner Asienreise in Singapur erfahren und gab ein erstes Statement in einem Interview mit Channel News Asia ab. „Das ist etwas, in das wir nicht eingeweiht und nicht involviert waren“, sagte Blinken.