Jetzt auch noch Wladimir Putin. Der Kreml hat mitgeteilt, dass auch der russische Staatschef von US-Präsident Donald Trump zu dessen sogenanntem Friedensrat für den Gazastreifen eingeladen worden sei. „Derzeit prüfen wir alle Details dieses Angebots, zudem hoffen wir auf Kontakte mit der amerikanischen Seite, um alle Nuancen zu klären“, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die mögliche Teilnahme Putins dürfte die ohnehin bereits laute Kritik an dem US-Vorhaben weiter anheizen.