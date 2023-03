US-Präsident Joe Biden hat der Aussicht auf einen baldigen Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu in Washington einen Dämpfer verpasst. Auf die Frage, ob er Netanjahu ins Weiße Haus einlade, sagte Biden am Dienstag: "Nicht in nächster Zeit." Biden kritisierte die Justizreform, deren Umsetzung Netanjahu nach Protesten am Montag ausgesetzt hatte. Später ergänzte Biden, er hoffe, dass Netanjahu die Pläne aufgebe. Netanjahu entgegnete bei Twitter, er schätze Bidens Unterstützung, aber Israel treffe Entscheidungen nicht auf Druck aus dem Ausland hin, "auch nicht von den besten Freunden". Zuvor hatte der US-Botschafter in Israel eine baldige Einladung für Netanjahu nach Washington in Aussicht gestellt.