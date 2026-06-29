Zum Hauptinhalt springen

Bill CassidyDer Senator, der auch mal den US-Präsidenten anschreit

Lesezeit: 2 Min.

Senator Bill Cassidy hat nichts mehr zu verlieren, weil er zur nächsten Wahl nicht mehr antritt.
Senator Bill Cassidy hat nichts mehr zu verlieren, weil er zur nächsten Wahl nicht mehr antritt. J. Scott Applewhite/AP

Der Arzt aus Louisiana stimmt erst für eine Resolution zum Iran-Krieg, und dann dagegen. Dazwischen liegen ein hitziges Wortgefecht mit Donald Trump – und ein Briefing im Weißen Haus.

Von Charlotte Walser

SZ bei Google bevorzugen

Schuld sei sein irisches Temperament, sagt Bill Cassidy, republikanischer Senator aus Louisiana. Seine Frau möge es. Aber gleichwohl hätte er die Beherrschung nicht verlieren dürfen. Das Temperament, das Cassidy auf seine Vorfahren zurückführt, machte sich bei einem Lunch der republikanischen Senatoren mit Donald Trump bemerkbar. Dass der Austausch nicht harmonisch verlief, sickerte rasch durch: Medien berichteten von einem „Shouting Match“.

Zur SZ-Startseite

Messe zum Jubiläum der USA
:Bundesstaaten und Besucher bleiben der „Great American State Fair“ fern

Zum 250. Geburtstag der USA präsentieren sich die Bundesstaaten auf einer Messe in Washington. Aber einige Staaten fehlen – und das ist nicht der einzige Grund für Aufregung rund um dieses leicht verkorkste Fest.

SZ PlusVon Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite