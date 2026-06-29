Der Arzt aus Louisiana stimmt erst für eine Resolution zum Iran-Krieg, und dann dagegen. Dazwischen liegen ein hitziges Wortgefecht mit Donald Trump – und ein Briefing im Weißen Haus.

Schuld sei sein irisches Temperament, sagt Bill Cassidy, republikanischer Senator aus Louisiana. Seine Frau möge es. Aber gleichwohl hätte er die Beherrschung nicht verlieren dürfen. Das Temperament, das Cassidy auf seine Vorfahren zurückführt, machte sich bei einem Lunch der republikanischen Senatoren mit Donald Trump bemerkbar. Dass der Austausch nicht harmonisch verlief, sickerte rasch durch: Medien berichteten von einem „Shouting Match“.