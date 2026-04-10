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Krieg in NahostZwei Versionen, kein Abkommen

Lesezeit: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Shari, der zwischen den USA und Iran vermitteln soll.
US-Präsident Donald Trump mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Shari, der zwischen den USA und Iran vermitteln soll. Evelyn Hockstein/Reuters

Am Samstag sollen in Pakistan die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran beginnen. Doch die beiden Länder sind sich nicht einmal einig, worauf sie sich beim Waffenstillstand geeinigt haben.

Von Charlotte Walser, Washington

Als Donald Trump am Dienstag die Waffenruhe verkündete, erweckte er den Eindruck, ein Friedensabkommen sei zum Greifen nah. Man sei sehr weit fortgeschritten, schrieb Trump. Die USA hätten von Iran einen 10-Punkte-Plan erhalten, den sie als taugliche Grundlage für Verhandlungen betrachteten. „Fast alle“ der früheren Streitpunkte seien ausgeräumt.

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