Als Donald Trump am Dienstag die Waffenruhe verkündete, erweckte er den Eindruck, ein Friedensabkommen sei zum Greifen nah. Man sei sehr weit fortgeschritten, schrieb Trump. Die USA hätten von Iran einen 10-Punkte-Plan erhalten, den sie als taugliche Grundlage für Verhandlungen betrachteten. „Fast alle“ der früheren Streitpunkte seien ausgeräumt.