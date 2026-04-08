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Krieg in NahostWas bedeutet die Waffenruhe für die iranische Führung?

Lesezeit: 3 Min.

Ein Anhänger der Regierung schwenkt am Mittwoch auf einer Versammlung die Flagge der Islamischen Republik.
Ein Anhänger der Regierung schwenkt am Mittwoch auf einer Versammlung die Flagge der Islamischen Republik. Francisco Seco/AP/dpa

Noch ist offen, ob sich die USA und Iran auf ein dauerhaftes Abkommen einigen können.  Die Islamische Republik ist in keiner schlechten Verhandlungsposition.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Schade, dass es Radio Eriwan nicht mehr gibt, das ebenso sinnfreie wie sinntiefe Orakel der UdSSR. Der fiktive sowjetische Volksmund-Sender hätte Antwort gewusst auf die Frage, wer denn nun den Krieg gewonnen habe an der Straße von Hormus – Donald Trump oder die iranischen Mullahs? Das frei erfundene Satire-Radio, das den Bürger des real-existierenden Sozialismus mit Witz den Weg wies durchs alltägliche Propaganda-Nirwana des Kreml, hätte wohl so geklungen:  „Im Prinzip beide. Aber ganz sicher keiner.“

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