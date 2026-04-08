Schade, dass es Radio Eriwan nicht mehr gibt, das ebenso sinnfreie wie sinntiefe Orakel der UdSSR. Der fiktive sowjetische Volksmund-Sender hätte Antwort gewusst auf die Frage, wer denn nun den Krieg gewonnen habe an der Straße von Hormus – Donald Trump oder die iranischen Mullahs? Das frei erfundene Satire-Radio, das den Bürger des real-existierenden Sozialismus mit Witz den Weg wies durchs alltägliche Propaganda-Nirwana des Kreml, hätte wohl so geklungen: „Im Prinzip beide. Aber ganz sicher keiner.“
Krieg in NahostWas bedeutet die Waffenruhe für die iranische Führung?
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Noch ist offen, ob sich die USA und Iran auf ein dauerhaftes Abkommen einigen können. Die Islamische Republik ist in keiner schlechten Verhandlungsposition.
Von Tomas Avenarius, Berlin
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