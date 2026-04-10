Als Donald Trump am Dienstag die Waffenruhe zwischen den USA und Iran verkündete, erweckte er den Eindruck, ein Friedensabkommen sei zum Greifen nah. Man sei sehr weit fortgeschritten, schrieb der US-Präsident. Die USA hätten von Iran einen Zehn-Punkte-Plan erhalten, den sie als taugliche Grundlage für Verhandlungen betrachteten. „Fast alle“ der früheren Streitpunkte seien ausgeräumt.
Krieg zwischen USA und IranWelcher Zehn-Punkte-Plan gilt denn nun?
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Am Samstag sollen in Pakistan die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran beginnen. Doch die beiden Länder sind sich nicht einmal einig, worauf sie sich beim Waffenstillstand geeinigt haben.
Von Charlotte Walser, Washington
Straße von Hormus:Das Nadelöhr des Welthandels bleibt verstopft
Seit Beginn des Waffenstillstands hat nur etwa eine Handvoll Schiffe die wichtige Wasserstraße passiert. Allerdings sieht es so aus, als ob Schiffe aus den USA, Israel und der EU weiter blockiert werden sollen.
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