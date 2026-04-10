Als Donald Trump am Dienstag die Waffenruhe zwischen den USA und Iran verkündete, erweckte er den Eindruck, ein Friedensabkommen sei zum Greifen nah. Man sei sehr weit fortgeschritten, schrieb der US-Präsident. Die USA hätten von Iran einen Zehn-Punkte-Plan erhalten, den sie als taugliche Grundlage für Verhandlungen betrachteten. „Fast alle“ der früheren Streitpunkte seien ausgeräumt.