Es war das dritte Treffen der beiden verfeindeten Länder, als das Letzte dieser Art galt es schon im Vorfeld. Entweder, so hieß es, die USA und Iran kämen an diesem Donnerstag in Genf diplomatisch weiter, oder ein Krieg wäre kaum noch zu verhindern. Aus Washington reiste wieder der Sondergesandte von US-Präsident Trump an, Steve Witkoff, begleitet von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Für Iran verhandelte Außenminister Abbas Araghtschi.