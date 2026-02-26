Zum Hauptinhalt springen

Krisentreffen in GenfIm USA-Iran-Konflikt naht eine Entscheidung

Lesezeit: 3 Min.

Omans Außenminister Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi (re.), der bei den Gesprächen vermittelt, mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff (Mi.) und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.
Omans Außenminister Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi (re.), der bei den Gesprächen vermittelt, mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff (Mi.) und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. (Foto: Foreign Ministry of Oman/AP)

Zum dritten Mal treffen sich USA und Iran am Donnerstag zu Verhandlungen. Diesmal ist die iranische Delegation mit einem „beispiellosen Angebot“ angereist. Kann das den Krieg noch verhindern?

Von Raphael Geiger, Istanbul

Es war das dritte Treffen der beiden verfeindeten Länder, als das Letzte dieser Art galt es schon im Vorfeld. Entweder, so hieß es, die USA und Iran kämen an diesem Donnerstag in Genf diplomatisch weiter, oder ein Krieg wäre kaum noch zu verhindern. Aus Washington reiste wieder der Sondergesandte von US-Präsident Trump an, Steve Witkoff, begleitet von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Für Iran verhandelte Außenminister Abbas Araghtschi.

