Es war das dritte Treffen der beiden verfeindeten Länder, als das Letzte dieser Art galt es schon im Vorfeld. Entweder, so hieß es, die USA und Iran kämen an diesem Donnerstag in Genf diplomatisch weiter, oder ein Krieg wäre kaum noch zu verhindern. Aus Washington reiste wieder der Sondergesandte von US-Präsident Trump an, Steve Witkoff, begleitet von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Für Iran verhandelte Außenminister Abbas Araghtschi.
Krisentreffen in GenfIm USA-Iran-Konflikt naht eine Entscheidung
Zum dritten Mal treffen sich USA und Iran am Donnerstag zu Verhandlungen. Diesmal ist die iranische Delegation mit einem „beispiellosen Angebot“ angereist. Kann das den Krieg noch verhindern?
Von Raphael Geiger, Istanbul
