Die USA und Iran überziehen einander mit Angriffen. Die US-Armee bombardiert nun auch zivile Infrastruktur, in der Straße von Hormus fährt kaum ein Schiff, und erstmals seit Langem sterben wieder US-Soldaten.

Ein Waffenstillstand war es längst nicht mehr, seit mehr als einer Woche verging keine Nacht, ohne dass die USA und das iranische Regime einander angriffen. Am Wochenende fühlte sich Irans Oberster Führer berufen, es offiziell zu machen: Das Abkommen mit den USA aus dem Juni sei nun „wertlos und ungültig“, verkündete Modschtaba Chamenei. Schriftlich, wie immer, er zeigt sich nach wie vor nicht in der Öffentlichkeit.