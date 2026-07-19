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Krieg im Nahen OstenUSA und Iran attackieren einander jede Nacht

Lesezeit: 5 Min.

Ein US-Kriegsschiff feuert eine Rakete in Richtung Iran ab. Die Amerikaner versuchen wohl unter anderem, die Kontrolle über die Meerenge von Hormus zu erlangen.
Ein US-Kriegsschiff feuert eine Rakete in Richtung Iran ab. Die Amerikaner versuchen wohl unter anderem, die Kontrolle über die Meerenge von Hormus zu erlangen. U.S. Central Command/via REUTERS

Die USA und Iran überziehen einander mit Angriffen. Die US-Armee bombardiert nun auch zivile Infrastruktur, in der Straße von Hormus fährt kaum ein Schiff, und erstmals seit Langem sterben wieder US-Soldaten.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Ein Waffenstillstand war es längst nicht mehr, seit mehr als einer Woche verging keine Nacht, ohne dass die USA und das iranische Regime einander angriffen. Am Wochenende fühlte sich Irans Oberster Führer berufen, es offiziell zu machen: Das Abkommen mit den USA aus dem Juni sei nun „wertlos und ungültig“, verkündete Modschtaba Chamenei. Schriftlich, wie immer, er zeigt sich nach wie vor nicht in der Öffentlichkeit.

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