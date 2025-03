Zuvor hatte der iranische Präsident, Massud Peseschkian, direkte Verhandlungen abgelehnt – sich für indirekte Gespräche mit den Amerikanern aber offen gezeigt. Vermitteln zwischen den beiden Ländern könnten zum Beispiel Oman oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Es war das erste Mal seit Trumps Amtsantritt, dass Teheran überhaupt Gespräche anbot. Bisher war es die Position des Regimes, nicht zu verhandeln, so lange der US-Präsident offen mit einem Militärschlag drohe.

Die Islamische Republik hat ein Jahr der militärischen Katastrophen hinter sich

Peseschkian ist zwar Präsident des Landes, die eigentliche Macht in Iran liegt aber bei Ali Chamenei, dem so genannten Obersten Führer. Gerade außenpolitisch hat der seit 1989 amtierende Kleriker das letzte Wort. Chamenei hatte im Februar wissen lassen, dass Verhandlungen mit der Trump-Regierung nicht nur „sinnlos“ seien, sondern auch „unehrenhaft“. Im März schrieb Trump nun einen Brief an Chamenei, in dem er eine Frist von zwei Monaten genannt haben soll. Bis dahin müsse es einen neuen Atomdeal geben.

Man darf davon ausgehen, dass Massud Peseschkians neuer Vorstoß mit Chamenei abgestimmt war, auch wenn der Ayatollah sich am Montag, nach Trumps neuerlicher Bombendrohung, wieder selbst zu Wort meldete und Trump „rüpelhaft“ nannte. Für den Fall eines US-Angriffs drohte er mit einer Reaktion. Auch Chamenei weiß aber, dass Iran angesichts seiner militärischen Schwäche keine Wahl bleibt. Am Ende wird das Regime verhandeln müssen.

Die Islamische Republik hat ein Jahr der militärischen Katastrophen hinter sich. Da war der israelische Luftschlag im Oktober, der die Luftabwehr schwer getroffen hat. Die Verbündeten in Gaza und in Libanon, die Hamas und die Hisbollah, sind nach den israelischen Angriffen schwer geschwächt, und das syrische Regime gibt es nicht mehr. Zwar versucht die iranische Führung, ihren Einfluss zu retten, in Syrien zum Beispiel mit Guerilla-Angriffen auf die neue Regierung. Aber auch in Teheran wissen sie, dass ihnen zur Abschreckung wenig mehr als ihr Atomprogramm bleibt, eben jenes, in dem Trump einen Kriegsgrund sieht.

Die UN könnten die ausgesetzten Sanktionen wieder in Kraft setzen

An dem Programm hat Iran trotz aller Warnungen aus dem Westen bis heute festgehalten; Teheran weitete es im vergangenen Jahr sogar noch aus. Wenn das Regime wollte, könnte es innerhalb von wenigen Wochen waffenfähiges Uran herstellen. Deswegen könnten die E3-Länder, das sind Großbritannien, Frankreich und Deutschland, bald den „Snapback-Mechanismus“ auslösen. Der stammt aus dem Atomdeal von 2015, aus dem die Europäer anders als die USA nie ausgestiegen sind.

Hinter dem technischen Begriff verbirgt sich, dass die Vereinten Nationen die ausgesetzten Sanktionen gegen Iran wieder verhängen müssten, wenn sich das Land nicht an die Vorgaben von damals hält. Aus Sicht der Europäer ist das eindeutig der Fall. Das alte Atomabkommen läuft im Herbst aus, spätestens im Sommer könnten die Europäer den Snapback-Aktivismus auslösen, der UN-Sicherheitsrat müsste dem dann folgen. Es gibt also gleich mehrere Fristen, zusätzlich zu den zwei Monaten, die Donald Trump genannt hat.

Seit dessen Wahlsieg, unmittelbar nach den militärischen Niederlagen im Jahr 2024, ist das Regime besonders nervös. Weitere Sanktionen wird es angesichts der schlechten Wirtschaftslage ebenso vermeiden wollen wie einen US-amerikanischen Militärschlag, der mit Trump wahrscheinlicher geworden ist – auch, weil Trumps Freund, der israelische Premier Benjamin Netanjahu, sehr dafür wirbt.

Aus Sicht vieler Hardliner im iranischen Apparat, vor allem bei den Revolutionsgarden, hat sich Ali Chamenei zuletzt viel zu passiv verhalten. Der Oberste Führer befahl zwar Raketenangriffe auf Israel, die richteten aber kaum Schaden an. Die Niederlage in Syrien musste er hinnehmen. Mit Massud Peseschkian ließ er vergangenes Jahr einen eher moderaten Politiker zur Präsidentschaftswahl zu. Dessen Auftrag im Amt ist wohl genau das, was er gerade tut: mit dem Westen eine Verhandlungslösung suchen.

Doch Chamenei bleiben nicht viele Optionen, selbst wenn er wollte. Sein ideologischer Hass auf die USA und auf Israel ist das eine, in der täglichen Politik gilt er als vorsichtig. Auch er dürfte bemerkt haben, wohin der aggressive Kurs der vergangenen Jahre nach innen und nach außen geführt hat. Im Inneren hat die Islamische Republik die große Mehrheit des Volkes verloren, spätestens seit der Gewalt gegen die Protestierenden im Herbst 2022. Das Regime muss immer neue Unruhen befürchten. Außenpolitisch bleiben nur wenige Partner; vom Traum, den Nahen Osten zu dominieren, ist Iran weit entfernt.

Wie schnell es zu Atom-Verhandlungen kommt, dürfte davon abhängen, wie ernst man in Chameneis Machtzirkel die militärischen Drohungen aus Washington nimmt. Trumps Nahost-Gesandter Steve Witkoff sagte nun, dass sein Chef ein „Präsident des Friedens“ sei, das habe sein Brief an Chamenei ausdrücken sollen. Jedenfalls ist er einer, der die Schwäche der Gegenseite spürt.