Donald Trump hält sich für einen begnadeten Strategen, weite Teile der übrigen Welt sind sich da weniger sicher. Zuletzt hatte der US-Präsident in einer offenbar schlaflosen Nacht auf seiner Plattform Truth Social unter anderem den Papst beleidigt und sich in einem KI-generierten Bild als Jesus vorgestellt, ehe er die Collage anderntags löschte, weil der Beitrag auch in religiösen Kreisen suboptimal ankam. Dann begann nun sein neuestes Manöver als Feldherr: die Blockade der Blockade. An der Küste Irans.