Donald Trump hält sich für einen begnadeten Strategen, weite Teile der übrigen Welt sind sich da weniger sicher. Zuletzt hatte der US-Präsident in einer offenbar schlaflosen Nacht auf seiner Plattform Truth Social unter anderem den Papst beleidigt und sich in einem KI-generierten Bild als Jesus vorgestellt, ehe er die Collage anderntags löschte, weil der Beitrag auch in religiösen Kreisen suboptimal ankam. Dann begann nun sein neuestes Manöver als Feldherr: die Blockade der Blockade. An der Küste Irans.
USAShowdown an der Straße von Hormus
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Die Blockade von iranischen Häfen durch amerikanische Kriegsschiffe hat begonnen, ein riskantes Manöver. Gleichzeitig sieht es so aus, als wollten Iran und die USA weiterverhandeln, ehe der Waffenstillstand ausläuft.
Von Peter Burghardt, Washington
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