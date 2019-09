Nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump deutet vieles auf Iran als Urheber der Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hin. "Es sieht danach aus", sagte Trump am Montag im Weißen Haus in Washington, fügte aber hinzu, dass die Untersuchungen andauerten.

Trump betonte zugleich, dass die USA einen Krieg mit Iran vermeiden wollten. Er beabsichtige keine Vergeltungsaktion, bevor der "definitive Beweis" vorliege, dass Iran hinter den Angriffen vom Wochenende stecke. Die Vereinigten Staaten seien aber mehr als jedes andere Land auf einen Konflikt vorbereitet. "Wir müssen definitiv herausfinden, wer es getan hat", sagte Trump. "Das war ein sehr großer Angriff. Er könnte von unserem Land sehr leicht mit einem viel, viel größeren Angriff erwidert werden."

Nach den Angriffen hatte Trump den Verbündeten in der Region die Unterstützung der USA zugesagt. Zudem hatte er am Sonntag einen Vergeltungsschlag angedroht. Außenminister Mike Pompeo hatte Iran die Angriffe zur Last gelegt. Teheran hat das dementiert. Trump kündigte an, Pompeo werde nach Saudi-Arabien reisen. Er sagte nicht, wann.

Am Samstagmorgen hatten mehrere Explosionen Anlagen von Saudi Aramco erschüttert. Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen hatten sich zu den Angriffen bekannt. Die Angriffe hatten Turbulenzen an den Märkten ausgelöst.