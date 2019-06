18. Juni 2019, 00:42 Uhr Konflikt mit Iran USA schicken weitere Soldaten in Nahen Osten

Das US-Verteidigungsministerium kündigt an, 1000 Streitkräfte in der Region zu stationieren, zu "Verteidigungszwecken".

Die USA machen Iran für Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. Iran weist das zurück.

Iran kündigt zudem an, sich nicht mehr an zentrale Teile des Atomabkommens halten zu wollen.

Die USA wollen wegen der Spannungen mit Iran 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten schicken. Grund sei das "feindselige Verhalten" der iranischen Kräfte, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Sie würden zu "Verteidigungszwecken" in die Region entsandt, sagte US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan in Washington.

Wo genau die Streitkräfte stationiert werden sollten oder was ihre Aufgaben sein sollten, teilte er nicht mit. Shanahan betonte zugleich: "Die Vereinigten Staaten streben keinen Konflikt mit Iran an."

Iran hatte ebenfalls am Montag angekündigt, sich nicht mehr an zentrale Auflagen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen halten zu wollen. Teheran werde Uran künftig wieder so hoch anreichern, wie es der Bedarf des Landes erfordere, und zwar bis zu 20 Prozent, sagte ein Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Zudem werde man binnen zehn Tagen den vereinbarten Grenzwert für Uranvorräte überschreiten.

US-Präsident Donald Trump war bereits vor mehr als einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen; die USA mahnten Iran jedoch zu dessen Einhaltung. Die Ankündigung des Irans nannte eine Sprecherin des Außenministeriums "Erpressung".

Die Spannungen zwischen den USA und Iran nehmen seit Monaten zu. Bereits Ende Mai hatten die USA ihre Truppen im Nahen Osten wegen der "anhaltenden Bedrohung" durch iranische Kräfte um 1500 Soldaten verstärkt.

Die USA machen Iran für die Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman am vergangenen Donnerstag verantwortlich. Teheran weist das zurück. In der Mitteilung Shanahans hieß es, die jüngsten Angriffe bestätigten Geheimdienstinformationen über das feindselige Verhalten durch die iranischen Streitkräfte und ihre verbündeten Gruppen. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte neue Fotos zu den Angriffen, die die Vorwürfe gegen die iranischen Revolutionsgarden belegen sollen. Die Bilder zeigen nach Pentagon-Angaben unter anderem das Loch, das eine Haftmine oberhalb der Wasserlinie in den Rumpf der "Kokuka Courageous" gerissen haben soll. Bereits am Tag des Angriffs auf zwei Öltanker hatte die US-Regierung am Donnerstag den Iran dafür verantwortlich gemacht. In der EU zeichnet sich keine geschlossene Unterstützung für die US-Vorwürfe ab. Teheran weist die Anschuldigungen kategorisch zurück.

Ein weiteres der insgesamt elf neuen Fotos vom Montag zeigt nach US-Darstellung Rückstände einer weiteren, nicht explodierten Haftmine, die nach dem Angriff von Soldaten der Revolutionsgarden entfernt worden sein soll, um Beweise zu vernichten. Auf einem von einem US-Hubschrauber aus aufgenommenen Foto soll das Schnellboot mit den iranischen Soldaten zu sehen sein, die die Mine entfernten.