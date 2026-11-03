In dem Konflikt am Persischen Golf ist derzeit so viel diplomatische Bewegung wie seit Monaten nicht mehr. Aber was tut US-Präsident Trump, wenn die Zwischenwahlen gelaufen sind?

Auf die Frage, ob zwischen den USA und Iran bald wieder Krieg ausbricht, ein möglicherweise schlimmerer und längerer als im Frühjahr, hat der amerikanische Präsident zuletzt ein paar verschiedene Antworten gegeben. „Möglich“ seien Angriffe, sagte Donald Trump vergangene Woche. Von Luftangriffen auf „ein, zwei Orte“ sprach er am Wochenende, zu schaffen seien die „in zehn Minuten“. Am Montag ließ Trump wissen, dass er „nicht in Eile“ sei. Und als dann ein Reporter wieder diese Frage stellte, die tägliche Frage, ob nach den Zwischenwahlen ein Krieg anstehe, da sagte Trump: „No“.