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Krieg in NahostDas steht offenbar im Abkommen zwischen Iran und den USA

Lesezeit: 3 Min.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wird am Freitag in der Schweiz erwartet, wo das Abkommen unterzeichnet werden soll.
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi wird am Freitag in der Schweiz erwartet, wo das Abkommen unterzeichnet werden soll. Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa

Der Deal, der den Krieg zwischen Iran und den USA beenden soll, ist noch geheim – doch der Entwurf wurde geleakt. Er trägt eine deutliche iranische Handschrift.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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Am Freitag wollen die US-Regierung und das iranische Regime ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, mit dem der Krieg enden soll. Ein Friedensabkommen ist das noch nicht, denn es lässt den wichtigsten Punkt offen: das iranische Atomprogramm. Die Verhandlungen darüber, so sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi diese Woche in Teheran, sollen gleich nach der Unterschrift am Freitag beginnen.

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