Der Deal, der den Krieg zwischen Iran und den USA beenden soll, ist noch geheim – doch der Entwurf wurde geleakt. Er trägt eine deutliche iranische Handschrift.

Am Freitag wollen die US-Regierung und das iranische Regime ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, mit dem der Krieg enden soll. Ein Friedensabkommen ist das noch nicht, denn es lässt den wichtigsten Punkt offen: das iranische Atomprogramm. Die Verhandlungen darüber, so sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi diese Woche in Teheran, sollen gleich nach der Unterschrift am Freitag beginnen.