Eine Weile ist es ruhig, dann greifen sich Amerikaner und Iraner wieder an – ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn finden beide Seiten keinen Ausweg. Egal, ob Donald Trump die USA zum Sieger erklärt.

In dieser Woche, in der die USA und Iran einander wieder angegriffen haben, hat der Präsident der Vereinigten Staaten angeblich darüber nachgedacht, schlicht das Ende des Krieges zu verkünden. Donald Trump, so meldete das Wall Street Journal, gefalle der Gedanke: Er würde sich zum Sieger erklären und den Amerikanern mitteilen, dass der Krieg vorbei sei.