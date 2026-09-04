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NahostEin Ende des Irankriegs ist nicht in Sicht

Lesezeit: 4 Min.

Iranischen Medien zufolge zeigt dieses Foto die  Spuren eines US-Luftangriffs im Süden des Landes.
Iranischen Medien zufolge zeigt dieses Foto die  Spuren eines US-Luftangriffs im Süden des Landes.
Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency via AP

Eine Weile ist es ruhig, dann greifen sich Amerikaner und Iraner wieder an – ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn finden beide Seiten keinen Ausweg. Egal, ob Donald Trump die USA zum Sieger erklärt.

Von Raphael Geiger, Istanbul

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In dieser Woche, in der die USA und Iran einander wieder angegriffen haben, hat der Präsident der Vereinigten Staaten angeblich darüber nachgedacht, schlicht das Ende des Krieges zu verkünden. Donald Trump, so meldete das Wall Street Journal, gefalle der Gedanke: Er würde sich zum Sieger erklären und den Amerikanern mitteilen, dass der Krieg vorbei sei.

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