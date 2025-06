Von Fabian Fellmann, Washington

Elegant gleitet der Tarnkappenbomber seiner Landung entgegen, schwebt direkt über die Kamera hinweg und setzt sanft auf der Rollbahn auf. Solche Videos geistern gerade durch die sozialen Medien in den USA. Die B-2-Bomber, die Atomanlagen in Iran angegriffen haben, sind am Sonntagnachmittag wieder auf der Whiteman-Luftwaffenbasis in Missouri gelandet. Triumphal feierte das Umfeld von Donald Trump die Rückkehr.