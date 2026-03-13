Wenn Joe Rogan gegen Donald Trump das Wort erhebt, dann wird es ernst für den US-Präsidenten. Rogan ist einer der einflussreichsten Podcaster Amerikas, eine Stimme der Basis, zu Trumps Wahlsieg trug er nicht unwesentlich bei. Am Dienstag sagte er in seiner Sendung, dass sich viele Amerikaner von Trumps Krieg in Iran „verraten“ fühlten. „Er hat versprochen, keine Kriege mehr zu führen, diese sinnlosen, dummen Kriege zu beenden, und jetzt haben wir einen, bei dem wir nicht einmal mehr genau erklären können, warum wir ihn geführt haben.“
USATrump könnte sich in Iran verschätzt haben
Der Krieg wird unter Amerikanern immer unpopulärer, auch bei konservativen Meinungsmachern. Offenbar hatte der US-Präsident Warnungen vor der iranischen Reaktion wie der Blockade der Straße von Hormus in den Wind geschlagen.
Von Peter Burghardt, Washington
