Der Spott aus Iran ließ nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher des iranischen Militärs fragte mit Blick auf die USA hämisch, ob denn das Ausmaß der inneren Konflikte bereits den Punkt erreicht habe, „an dem ihr mit euch selbst verhandelt“. Verächtlich fügte er hinzu: „Menschen wie wir werden sich niemals mit Menschen wie euch arrangieren.“ Weder würden die USA in der Region investieren können, noch die früheren Preise für Energie und Öl wiedersehen.