Am Ostermontag um die Mittagszeit befindet sich die amerikanische Öffentlichkeit im Splitscreen-Modus. Während sich die Crew von Artemis 2 in den unendlichen Weiten des Weltraums einer historischen Wegmarke nähert, tritt Donald Trump im eher beengten Presseraum des Weißen Hauses ans Mikrofon, um über den Stand seines Iran-Krieges zu informieren. Dass dies ein in jeder Hinsicht typischer Trump-Auftritt werden würde – lang, wirr und verlässlich skandalös – deutet sich gleich in den ersten Sätzen an, als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bekannt gibt: „Es war eines der erfolgreichsten Osterfeste, militärisch gesehen.“
USA„Dem Sieger gehört die Beute“
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Donald Trump droht Iran mit der Steinzeit, während vier Astronauten weiter ins All fliegen als je ein Mensch zuvor. Über ein Land im Splitscreen-Modus.
Von Boris Herrmann, New York
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