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Anhörung im US-SenatWozu dieser teure Krieg, Herr Hegseth?

Lesezeit: 4 Min.

Verteidigungsminister Pete Hegseth blieb am Dienstag im Kapitol die Antwort auf etliche Fragen schuldig.
Verteidigungsminister Pete Hegseth blieb am Dienstag im Kapitol die Antwort auf etliche Fragen schuldig. Jacquelyn Martin/AP Photo

Dem US-Verteidigungsminister zufolge hat der Iran-Krieg bereits mehr als 37 Milliarden Dollar gekostet. Nun will Hegseth vom Kongress mehr Geld – und wird dort sogar von Republikanern gegrillt.

Von Charlotte Walser, Washington

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Dreimal musste Pete Hegseth neu ansetzen, als er am Dienstag im Haushaltsausschuss des Senats eine Erklärung verlas. Protestierende unterbrachen den Verteidigungsminister, der sich Kriegsminister nennt, mit Zwischenrufen wie „Stoppt die Bombardierung von Kindern!“. Sie wurden von der Polizei des Kapitols aus dem Saal geführt, doch das Hearing blieb hitzig.

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