Iran : „Offenbar ist jetzt jeder unser Feind“

Niemand weiß, wie es in Iran weitergeht, nicht mal der US-Präsident scheint einen Plan zu haben. Wie aber geht es den Menschen im Land, die zwischen all den Eilmeldungen fast vergessen werden? Eine Suche nach Antworten, in Imbissläden und Chat-Nachrichten.