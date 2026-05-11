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USA und IranKein Krieg, kein Frieden

Lesezeit: 4 Min.

Ein Propaganda-Poster in Teheran zeigt US-Präsident Donald Trump und die blockierte Straße von Hormus.
Ein Propaganda-Poster in Teheran zeigt US-Präsident Donald Trump und die blockierte Straße von Hormus. Majid-Asgaripour/via REUTERS

Die Kriegsparteien suchen eine Einigung, doch den jüngsten iranischen Vorschlag nennt Donald Trump „völlig inakzeptabel“. Wie geht es weiter im Irankrieg? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Der eigentliche Krieg dauerte fünfeinhalb Wochen, seither gilt eine Waffenruhe. Aber sie ist brüchig. Vergangene Woche erst griff Iran drei US-Zerstörer an, das amerikanische Militär bombardierte daraufhin Ziele an der iranischen Küste. Währenddessen findet zwischen Teheran und Washington eine Art diplomatischer Briefwechsel statt, ein Austausch von Forderungen, gespickt mit roten Linien, und Ideen für einen möglichen Frieden.

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