Der eigentliche Krieg dauerte fünfeinhalb Wochen, seither gilt eine Waffenruhe. Aber sie ist brüchig. Vergangene Woche erst griff Iran drei US-Zerstörer an, das amerikanische Militär bombardierte daraufhin Ziele an der iranischen Küste. Währenddessen findet zwischen Teheran und Washington eine Art diplomatischer Briefwechsel statt, ein Austausch von Forderungen, gespickt mit roten Linien, und Ideen für einen möglichen Frieden.
USA und IranKein Krieg, kein Frieden
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Die Kriegsparteien suchen eine Einigung, doch den jüngsten iranischen Vorschlag nennt Donald Trump „völlig inakzeptabel“. Wie geht es weiter im Irankrieg? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Raphael Geiger, Istanbul
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