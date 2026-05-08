Zum Hauptinhalt springen

Iran-KriegEskalation oder neue Waffenruhe?

Lesezeit: 3 Min.

Der Tanker „Odessa“ hat die Straße von Hormus durchquert und nimmt Kurs auf Südkorea.
Der Tanker „Odessa“ hat die Straße von Hormus durchquert und nimmt Kurs auf Südkorea. Kim Soo-hyeon/REUTERS

Iran beschießt drei amerikanische Zerstörer in der Straße von Hormus. Die US-Streitkräfte greifen iranische Stellungen an. Doch Präsident Donald Trump spielt die Zwischenfälle herunter.

Von Reymer Klüver, München

Nach neuen bewaffneten Zwischenfällen bleibt die Lage am Persischen Golf unübersichtlich. Und das zum Ende einer Woche, in der amerikanische Medien bereits von einer möglicherweise kurz bevorstehenden Einigung Irans und der USA auf eine Beilegung des Konflikts und ein neues Atomabkommen berichtet hatten. Beide Seiten beschuldigten sich eines Bruchs der Waffenruhe. US-Präsident Donald Trump betonte aber, dass sie nach wie vor in Kraft sei. Nachdem der Ölpreis wegen der Berichte über eine mögliche Verhandlungslösung gefallen war, kletterte er am Freitag wieder auf mehr als 100 Dollar pro Barrel der Marke Brent.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Ihr mich auch!

Kann man Trumps Ankündigung eines Truppenabzugs nach Merz’ Kritik am Iran-Krieg anders als eine beleidigte Reaktion eines Gekränkten verstehen? Über Trotz als Muster, um Wähler zu mobilisieren, Kulturkämpfe zu bestreiten, Kriege vorzubereiten.

SZ PlusEssay von Cathrin Kahlweit

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite