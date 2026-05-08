Nach neuen bewaffneten Zwischenfällen bleibt die Lage am Persischen Golf unübersichtlich. Und das zum Ende einer Woche, in der amerikanische Medien bereits von einer möglicherweise kurz bevorstehenden Einigung Irans und der USA auf eine Beilegung des Konflikts und ein neues Atomabkommen berichtet hatten. Beide Seiten beschuldigten sich eines Bruchs der Waffenruhe. US-Präsident Donald Trump betonte aber, dass sie nach wie vor in Kraft sei. Nachdem der Ölpreis wegen der Berichte über eine mögliche Verhandlungslösung gefallen war, kletterte er am Freitag wieder auf mehr als 100 Dollar pro Barrel der Marke Brent.