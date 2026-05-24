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Krieg in IranEin Ende zeichnet sich ab

Lesezeit: 4 Min.

Ein iranisches Propaganda-Plakat in Teheran soll Donald Trump und die gesperrte Straße von Hormus darstellen.
Ein iranisches Propaganda-Plakat in Teheran soll Donald Trump und die gesperrte Straße von Hormus darstellen. Majid Asgaripour/via REUTERS

Iran und die USA scheinen sich auf ein gemeinsames Papier verständigt zu haben. Mit den bisher bekannten Ergebnissen kann vor allem das Regime in Teheran zufrieden sein.

Von Raphael Geiger, Istanbul

So könnte er zu Ende gehen, dieser Krieg, mit ein paar Spiegelstrichen. Nicht mit einem Frieden, keinem endgültigen jedenfalls. Und ohne Einigung im entscheidenden Punkt, dem iranischen Atomprogramm. Darüber, so heißt es jetzt, wolle man später reden.

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