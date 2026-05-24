Iran und die USA scheinen sich auf ein gemeinsames Papier verständigt zu haben. Mit den bisher bekannten Ergebnissen kann vor allem das Regime in Teheran zufrieden sein.

So könnte er zu Ende gehen, dieser Krieg, mit ein paar Spiegelstrichen. Nicht mit einem Frieden, keinem endgültigen jedenfalls. Und ohne Einigung im entscheidenden Punkt, dem iranischen Atomprogramm. Darüber, so heißt es jetzt, wolle man später reden.