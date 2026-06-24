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USADer US-Kongress protestiert gegen Trumps Iran-Politik

Lesezeit: 3 Min.

Der US-Kongress bremst Präsident Donald Trump beim Iran-Krieg aus.
Der US-Kongress bremst Präsident Donald Trump beim Iran-Krieg aus. Mark Schiefelbein/AP/dpa

Der Senat und das Repräsentantenhaus wollen den Präsidenten daran hindern, seinen Krieg gegen Iran fortzusetzen. Erstmals seit dem Vietnamkrieg findet ein Beschluss dieser Art eine Mehrheit in beiden Kammern.

Von Charlotte Walser, Washington

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Bislang hat der Kongress kaum Widerstand gegen Donald Trump geleistet. Nur einmal zwang er den Präsidenten zur Umkehr: Trump musste die Epstein-Akten veröffentlichen. Nun setzt der Kongress auch beim Iran-Krieg ein Zeichen.

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