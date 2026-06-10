Iran schießt einen US-Hubschrauber ab, die USA bombardieren Iran, das wiederum mit Drohnen und Raketen antwortet. Klingt nach Krieg? Trump nennt es „keine große Sache“, die Diplomatie läuft schließlich weiter.

Zwischen den Vereinigten Staaten und Iran ist es nach einer Reihe gegenseitiger Angriffe zu weiteren militärischen Attacken gekommen. Was aber, glaubt man US-Präsident Donald Trump, nicht bedeuten soll, dass man nun wieder Krieg gegeneinander führt. Die iranische Seite sprach nur von „Antworten“ darauf, dass die USA die Waffenruhe gebrochen hätten. Die beiden Länder greifen einander an, während sie nach wie vor eine diplomatische Einigung suchen.