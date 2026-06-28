Vor zehn Tagen haben Iran und USA ein Rahmenabkommen unterschrieben, mit dem eine 60-tägige Waffenruhe und Friedensgespräche beginnen sollten. Trotzdem gibt es seitdem immer wieder gegenseitige Angriffe. US-Präsident Trump hat zuletzt sogar wieder damit gedroht, Iran zu vernichten.

Dabei schwindet die Unterstützung in den USA für den Krieg. Sogar in Trumps eigenem Lager. Prominente Maga-Stimmen wie Ex-Fernsehmoderator Tucker Carlson haben sich öffentlich von der republikanischen Partei abgewandt. Und auch republikanische Abgeordnete haben mit einer Iran-Resolution gegen Trump gestimmt.

Wie gefährlich wird der Iran-Krieg für Donald Trump? Darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Charlotte Walser, die aus Washington für die SZ berichtet.

Weitere Nachrichten: Anzahl der Toten durch Erdbeben in Venezuela steigt; mehrere Temperaturrekorde in den vergangenen Tagen.

Zum Weiterlesen und -hören:

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Den Podcast vom Freitag zum Erdbeben in Venezuela können Sie hier hören.

Schauen Sie hier nach, wie ungewöhnlich die Temperaturen in Ihrem Landkreis sind.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Felicitas Kock

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über „Can’t be censored“ (Youtube).

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